برلمانية ايرانية: التعامل مع الصين يحبط الحظر الأمیركي الأحادي

وقالت الهيان، في تصريح صحفي في طهران اليوم الجمعة: ان روسيا والصين دولتان تتمتعان بالدور الحاسم في الاقتصاد العالمي نظرا لامكانياتهما الهائلة وان الاستفادة من امكانيات هاتين الدولتين والتعامل معهما يمكن ان يحظى بالاهمية لايران.



وأضافت: ان ايران تحتاج الى التعامل والعلاقات مع كافة القوى الدولية واحداث توازن في السياسة الخارجية وهذا ما تنشط فيه الحكومة الايرانية الجديدة.



وتابعت الهيان: نظرا للاتفاقية الموقعة بين ايران والصين على مدى 25 عاماً يمكن الاستفادة من القدرات الصينية لتوسيع التبادل الاقتصادي إذ يصنف هذا البلد في المرتبة الأولى للاقتصاد العالمي كما ان تعزيز التعاون بين البلدين يحبط التبعات ذات الصلة بالحظر الاميركي الاحادي ويقلل تأثيراتها.