الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 كانون الثاني 2022 ساعة 09:40

عبداللهيان: الاطراف الغربية لا تقدم اي مبادرة عملية في مفاوضات فيينا

عبداللهيان: الاطراف الغربية لا تقدم اي مبادرة عملية في مفاوضات فيينا
وقال امير عبداللهيان ،في تصريح صحفي ادلى به الجمعة في ختام زيارته الى الصين: نامل بان نصل في فيينا الى اتفاق جيد وفي اقصر فترة زمنية ممكنة.

واضاف: ان دور الصين الى جانب روسيا مهم جدا في هذا الموضوع ونامل من الاطراف الغربية ايضا بان تتابع المفاوضات وتكون لها مبادرات برؤية واقعية وبهدف الوصول الى اتفاق جيد يتضمن حقوق ومصالح الشعب الايراني.

واشار امير عبداللهيان الى عدم امتلاك الاطراف الغربية مبادرات في مفاوضات فيينا وقال: ان الاشكالية الموجودة لدى الاطراف الغربية وقد اوضحت ذلك لوزير الخارجية الصيني اليوم ايضا هي ان الدول الاوروبية الثلاث وكذلك اميركا سواء في الـ non-paper التي تتبادلها او الرسائل التي تبعثها عبر وسطاء تتحدث بكلام جيد لكنها لا تقدم اي مبادرة عملية.

وقال: ان سلوك الغربيين بالمقارنة مع تصريحاتهم بانهم قلقون ومستعجلون وعدم المبادرة لديهم، مؤشر الى وجود تناقض بين اقوالهم وافعالهم.

واضاف: نامل بالعبور من هذه المرحلة، وهنا اود الاعلان بصوت عال بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالوصول الى اتفاق جيد وفي اقصر فترة زمنية ممكنة الا ان هذا الامر متعلق بالاطراف الغربية.

واوضح رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني بان التعاون بين البلدين في القضايا الاقليمية والدولية جار بمستوى جيد في الوقت الحاضر وان التعاون تجاوز مرحلة المشاورة الى مستوى الاجراءات العملية.

واضاف: ان الصين تقدم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر دعما قويا للمواقف المنطقية للجمهورية الاسلامية الايرانية ونحن بدورنا نشكر الصين لدعمها لاستمرار البرنامج النووي السلمي الايراني والغاء الحظر بصورة كاملة.

*افغانستان

وتابع وزير الخارجية: ان افغانستان هي من القضايا التي تجري بشانها مشاورات وتعاون اقليمي وهي مهمة لكلا الطرفين.

وقال امير عبداللهيان: نتابع بدقة امن واستقرار اففانستان وكلا البلدين ايران والصين يعتبران تشكيل الحكومة الشاملة فيها سبيلا للخروج من التحدي الراهن الذي تواجهه.
مصدر : وكالات
رقم : 973661
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
15 كانون الثاني 2022
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
15 كانون الثاني 2022
انخفاض مجدد لليرة اللبنانية.. الاقتصاد اللبناني في خطر
انخفاض مجدد لليرة اللبنانية.. الاقتصاد اللبناني في خطر
15 كانون الثاني 2022
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
14 كانون الثاني 2022
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
14 كانون الثاني 2022
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
14 كانون الثاني 2022
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
14 كانون الثاني 2022
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
14 كانون الثاني 2022
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
13 كانون الثاني 2022
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
13 كانون الثاني 2022
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
13 كانون الثاني 2022
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
البرلمان الايراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لقتلة الشهيد سليماني
13 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
انخفاض مجدد لليرة اللبنانية.. الاقتصاد اللبناني في خطر