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السبت 15 كانون الثاني 2022 ساعة 09:50

بكين تؤكد سياستها المبدئية في دعم مواقف طهران بمفاوضات فيينا

بكين تؤكد سياستها المبدئية في دعم مواقف طهران بمفاوضات فيينا
واكد وانغ يي ،خلال لقائه نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في بكين أمس الجمعة، سياسة بكين المبدئية في استمرار دعم مواقف إيران في مفاوضات فيينا، مشددا على ضرورة ان تعوض اميركا عن أخطائها الناجمة جراء انسحابها من الاتفاق النووي.

كما أكد دعم بكين الكامل لمواقف طهران المنطقية ازاء السياسات الأميركية المتغطرسة بشأن الاتفاق النووي.

ووصف وثيقة التعاون بين البلدين للاعوام الـ 25 القادمة بانها مهمة جدا، معتبرا اتفاق الجانبين لبدء تنفيذ الوثيقة بمثابة حدث مهم وأساسي لتحقيق تطور جوهري في العلاقات بين البلدين.

وعقدت الجولة الثانية من المباحثات بين وزيري الخارجية الايراني والصيني خلال المأدبة الرسمية التي أقامها الوزير الصيني "وانغ يي" على شرف نظيره الايراني.

كما استعرض الجانبان، خلال المحادثات، أحدث المستجدات الجارية في مفاوضات فيينا والتطورات في غرب آسيا والخليج الفارسي.
مصدر : وكالات
رقم : 973667
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