الرئيس الإيراني يلتقي دعوة ثانية لزيارة الإمارات

وتسلم إسماعيلي دعوة رسمية موجهة إلى الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي" من وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، "ريم إبراهيم الهاشمي"، حيث دعت "الهاشمي" "رئيسي" لزيارة نعرض اكسبو الدولي المقام في دبي بالسابع من فبراير العام الجاري.



في هذا الاجتماع، رحب الهاشمي بوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيراني، وأعلن تسلمه دعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمية، لزيارة اسيد إبراهيم رئيسي، معرض إكسبو 2020، المقام في مدينة دبي.



كما أعلن المدير العام لمعرض إكسبو 2020 عن استعداده للسفر إلى إيران لتطوير العلاقات والتفاعلات الثقافية بين البلدين وأضاف: "آمل أن أسافر قريباً إلى إيران لتطوير التبادلات الثقافية بين البلدين على أعلى مستوى".



وفي هذا اللقاء، قال الدكتور محمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، في كلمة عبر فيها عن تقديره لتعاون الإمارات ودعمها مع إيران في إقامة جناح إيران في هذا الحدث العالمي: "نرحب بالثقافة الواسعة النطاق بين البلدين ".