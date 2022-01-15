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السبت 15 كانون الثاني 2022 ساعة 11:45
العراق..سقوط صاروخين بالقرب من معسكر تركي في نينوى
وقال مصدر صحفي عراقي إن صاروخين سقطا قبل قليل بالقرب من معسكر زليكان التركي في بعشيقة بمحافظة نينوى.
مصدر :
وكالات
رقم :
973692
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