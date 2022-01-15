الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 كانون الثاني 2022 ساعة 15:28

لافروف: على الأكراد إطلاق حوار جاد مع دمشق

لافروف: على الأكراد إطلاق حوار جاد مع دمشق
وأكد لافروف ،أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2021، أن موسكو في اتصالاتها مع الرئيسة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد وزملائها الأكراد تسعى إلى أن "توضح لهم ضرورة إطلاق حوار جاد مع دمشق بشأن الظروف التي سيعيش فيها الأكراد داخل الدولة السورية".

ولفت لافروف إلى أن هناك بعض التحفظ لدى الحكومة السورية إزاء الأكراد، موضحا أن دمشق لم تنس أن الأكراد اتبعوا نهجا معارضا لها في المراحل السابقة من النزاع.

وشدد الوزير الروسي على أن هدف الدبلوماسية يكمن في "تجاوز الماضي وإقامة علاقات للمستقبل"، مشيرا إلى أن سوريا في هذه المسألة قد تستفيد من تجربة العراق المجاور.

وذكّر لافروف بأنه قبل عامين خلال زيارته إلى دمشق وأربيل دعم بالقوة فكرة تكثيف الاتصالات بين أكراد سوريا والعراق بهدف تبادل أكراد العراق مع أشقائهم السوريين تجربتهم بشكل أنشط.

وأقر الوزير بأن القضية الكردية تشكل حاليا أحد العوائق أمام إطلاق التفاوض الشامل بشأن تسوية النزاع، موضحا أن اللجنة الدستورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف تضم عددا من الأكراد لكنهم لا يمثلون كافة الجهات الكردية في البلاد.

وذكّر لافروف بأن الأكراد، عندما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيتها سحب القوات من سوريا بالكامل تواصلوا فورا مع روسيا بطلب مساعدتهم في إطلاق حوار مع دمشق، غير أن اهتمامهم بذلك اختفى بمجرد مراجعة واشنطن قرارها.

وتابع: "هذه هي الحياة، لكن الأفق يجب أن يكون أبعد بالنسبة للسياسيين الأكراد.. لا شك في أن الأمريكيين ليسوا من سيحدد مصير سوريا".
مصدر : وكالات
رقم : 973742
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
15 كانون الثاني 2022
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
15 كانون الثاني 2022
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
15 كانون الثاني 2022
انخفاض مجدد لليرة اللبنانية.. الاقتصاد اللبناني في خطر
انخفاض مجدد لليرة اللبنانية.. الاقتصاد اللبناني في خطر
15 كانون الثاني 2022
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
14 كانون الثاني 2022
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
14 كانون الثاني 2022
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
14 كانون الثاني 2022
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
14 كانون الثاني 2022
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
14 كانون الثاني 2022
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
13 كانون الثاني 2022
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
13 كانون الثاني 2022
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
13 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي