وزير إيراني: العقود الاقتصادية للاتفاقية الاستراتيجية مع الصين تدخل حيز التنفيذ

وأوضح خاندوزي ،في تصريح اليوم السبت، بأن وبهدف انجاح الاتفاقية الاستراتيجية لمدة 25 عاما المبرمة مع الصين، أستدعى ذلك ابرام عقود محددة مع الصين بمختلف المجالات الطاقة والصناعة والمعادن والابحاث وغيرها، وعليه قامت وزارة الاقتصاد والمالية في الشهور الثلاثة الماضية بمتابعة هذه العملية، وأن هذه العقود في مرحلة اللمسات الاخيرة.



وأستطرد الوزير الايراني أن زيارة وزير الخارجية الايراني الى الصين يوم أمس تبعث على الامل، بحيث يتم تنفيذ اعمال جيدة مع الصينيين عبر ابرام عقود مختلفة معهم، وليس بمستوى الخطوط العامة فقط.



وشدد خاندوزي على أن الحكومة الايرانية الجديدة وبارادة سياسية جادة تسعى للافادة من امكانيات الشركاء الاستراتيجيين لايران بمجال الاقتصاد، وترغب بالدخول مع كافة الدول الصديقة في صفقات طويلة الامد واستراتيجية.