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السبت 15 كانون الثاني 2022 ساعة 15:56

النجباء تنتقد صمت الغرب والامم المتحدة تجاه جرائم حكام البحرين

النجباء تنتقد صمت الغرب والامم المتحدة تجاه جرائم حكام البحرين
وحضر المتحدث الرسمي باسم المقاومة الاسلامية حركة النجباء امس الجمعة بين جموع المحتجين على تائيد قرار حكم الاعدام بحق اثنين من الشباب البحريني من قبل آل سعود، مصرحا نحن اليوم نسمع كلمات حول حقوق الانسان من قبل الاستكبار العالمي بينما نرى أن الدول الغربية تغض الطرف عن الجرائم البشعة التي تُرتكب بحق الشعبين البحريني واليمني.

وأشار المهندس نصر الشمري الى قتل الالاف من الشعب اليمني الاعزل في ظل الصمت الاعلامي الغربي، متسائلا: ما هو ذنب الشعب البحريني غير نطقه بكلمة الحق في مواجهة الاستبداد ولماذا يتعرض الى القتل والاعدام والظلم؟

كما أشار الى المعايير المزعومة من قبل الغرب حول حرية تقرير المصير، متابعا كيف يُسمح لعوائل أن تحكم شعبا لاكثر من مئة عام؟ عوائل تسجن وتنفي وتسقط جنسية كل من يخالفها أو لم يتفق معها.

وبين المتحدث باسم النجباء أن منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن لم تقوما حتى باجراء واحد تجاه احداث البحرين واليمن، موضحا لا يجوز أن نُخدع بما يروجه الاعلام الغربي، لأن هذه الوسائل تم تأسيسها لتلميع صورة الاستكبار العالمي، كما أن منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن هما منظمتان تابعتان لامريكا والصهاينة.

وختم الشمري، قائلا: لو ينسى كل العالم الجرائم التي ترتكب بحق الشعبين البحريني واليمني، فإن الشيعة في العراق وايران ولبنان سوف لن ينسوا ذلك، وسيقفون الى جانب اخوانهم وسيكونون صوتهم الصادح.
رقم : 973747
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