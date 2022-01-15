الصفدي يكشف هدف الأردن من الاتصالات مع الرئيس السوري

وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة "CNN"، أمس الجمعة، إن ما يحاول الأردن فعله هو "التأكد من وجود عملية سياسية جادة ستؤدي إلى إنهاء الأزمة في سوريا".



وأضاف الوزير الأردني أن بلاده كانت في الجانب المتلقي لآثار تلك الأزمة وأنه "لا يمكن الاستمرار في التركيز على الأساليب التي لم تحقق النتيجة".



كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن هناك حاجة "إلى العمل من أجل حل سياسي".



وتابع: "وقد أدت الأزمة إلى الكثير من المعاناة والدمار، ولا يمكننا الاستمرار في سياسة الوضع الراهن".



وأتم قائلا: "هذا ما يحاول الأردن فعله، فتح الأفق لحل سياسي".



يذكر أن في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بدأت في عمّان اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.



وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن الملك عبد الله الثاني ناقش هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين.