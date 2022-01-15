الشمري يصدر توجيهات خاصة بالعمل الاستخباراتي في الأنبار

وقال الشمري في تصريح صحفي إنه "وخلال زيارته الى محافظة الأنبار وجه بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني في المحافظة بمناطق الكرمة والرمادي والفلوجة ومنع تواجد القوات"، مشيراً الى أنه "استمع إلى عرض مفصل من قبل قائد عمليات الأنبار وقادة الفرق الخامسة والعاشرة وشرطة الأنبار وقائد الحشد الشعبي وكل الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة واطلع على تفاصيل عملهم، وكذلك الاستماع إلى تقييم استخباري بشأن تواجد عناصر داعش الارهابية في المنطقة وبقاياها في الصحراء الغربية كما تم الاطلاع على رؤيتهم وخططهم لتنفيذ الواجبات المستقبلية خلال الفترة القادمة".



وأشار الى أنه "وجه القطاعات الأمنية بإسناد الحكومة المحلية في ما يخص قضايا الإعمار في هذه المحافظة ولا تكون هنالك عسكرة للقوات الأمنية في داخل المدن بل يكون هنالك عمل أمني واستخباري دقيق في مناطق الكرمة والرمادي والفلوجة".