الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 كانون الثاني 2022 ساعة 16:03

الشمري يصدر توجيهات خاصة بالعمل الاستخباراتي في الأنبار

الشمري يصدر توجيهات خاصة بالعمل الاستخباراتي في الأنبار
وقال الشمري في تصريح صحفي إنه "وخلال زيارته الى محافظة الأنبار وجه بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني في المحافظة بمناطق الكرمة والرمادي والفلوجة ومنع تواجد القوات"، مشيراً الى أنه "استمع إلى عرض مفصل من قبل قائد عمليات الأنبار وقادة الفرق الخامسة والعاشرة وشرطة الأنبار وقائد الحشد الشعبي وكل الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة واطلع على تفاصيل عملهم، وكذلك الاستماع إلى تقييم استخباري بشأن تواجد عناصر داعش الارهابية في المنطقة وبقاياها في الصحراء الغربية كما تم الاطلاع على رؤيتهم وخططهم لتنفيذ الواجبات المستقبلية خلال الفترة القادمة".

وأشار الى أنه "وجه القطاعات الأمنية بإسناد الحكومة المحلية في ما يخص قضايا الإعمار في هذه المحافظة ولا تكون هنالك عسكرة للقوات الأمنية في داخل المدن بل يكون هنالك عمل أمني واستخباري دقيق في مناطق الكرمة والرمادي والفلوجة".
مصدر : وكالات
رقم : 973751
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
15 كانون الثاني 2022
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
15 كانون الثاني 2022
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
15 كانون الثاني 2022
انخفاض مجدد لليرة اللبنانية.. الاقتصاد اللبناني في خطر
انخفاض مجدد لليرة اللبنانية.. الاقتصاد اللبناني في خطر
15 كانون الثاني 2022
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
رئيسي: الحظر والتهديد لا يمنعان ايران من التقدم
14 كانون الثاني 2022
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
اللواء سلامي : الثأر للجنرال سليماني اصبح استراتيجية ومبدا
14 كانون الثاني 2022
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
آية الله مكارم شيرازي : لا يجوز الاساءة الى مقدسات المذاهب الاسلامية
14 كانون الثاني 2022
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
رئيسي: جهود إيران لإحباط الحظر لا تعتمد على المفاوضات
14 كانون الثاني 2022
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
العميد فدوي: أميركا وأوروبا تشاركان بالعدوان على اليمن
14 كانون الثاني 2022
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
قائد الجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها
13 كانون الثاني 2022
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
الإنسحاب من الإتفاق النووي وإغتيال الشهيد سليماني.. وحقيقة دور نتنياهو
13 كانون الثاني 2022
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
رئيسي : هرمزكان الامنة تسهم في تعزيز امن الخليج الفارسي
13 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي