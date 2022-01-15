الفلسطينيون والأسرى المحررون.. وحملة اعتقالات من اجهزة السلطة الفلسطينية

وفي هذا الصدد تقول مصادر من الاراضي المحتلة أن جهاز الأمن الوقائي في نابلس يعتقل لليوم الثاني على التوالي الأسير المحرر سامر درويش، علماً بأنه أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال.



وبالتزامن مع ذلك يواصل لليوم السادس على التوالي المواطن محمد العزمي اضرابه عن الطعام في سجن استخبارات السلطة في جنين، بعد اعتقال مستمر منذ 93 يوماً.



وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في كلية الشريعة يزن حلبي، والحافظ لكتاب الله الطالب في كلية العلوم عميد حجازي، والأسير المحرر والمختطف السابق محمد سمير أبو بكر، والأسير المحرر محمود أبو شهاب لليوم الثالث على التوالي.



وبالتوازي مدد جهاز مخابرات السلطة في رام الله اختطاف الأسير المحرر والمختطف السابق عضو المجلس البلدي المنتخب حديثا زهدي حسن دنون علماً بأنه مختطف منذ 5 أيام.



كما مددت محكمة السلطة في نابلس اعتقال الأسير المحرر أحمد يامين 15 يوما، علماً بأنه معتقل منذ 4 أيام، في حين تواصل أجهزة السلطة في طولكرم، اعتقال الشاب أيسر أحمد طالب ونقلته إلى سجن أريحا لليوم الـ4 تواليًا.



وفي سياق متصل تواصل استخبارات السلطة في جنين، اختطاف الأسير المحرر ثمين حنايشة لليوم الـ4 تواليًا، يعتقل وقائي السلطة في قلقيلية الأسير المحرر عبد الحليم مراعبة، والأسير المحرر أحمد راتب مراعبة لليوم الـ6 تواليًا.



ومددت أجهزة السلطة في جنين، اعتقال الأسرى المحررين زياد الكيلاني وأسامة نجم ورائد شاور، وأحمد قطيط 7 أيام للمرة الثانية، علماً بأنهم معتقلون منذ 11 يوماً في سجن أريحا.



وتواصل أجهزة السلطة في جنين وطوباس اعتقال الجريح راتب البالي المطارد للاحتلال والأسير المحرر فراس حسين دراغمة لليوم الـ10 تواليًا.



كما تواصل مخابرات السلطة في رام الله اعتقال الأسير المحرر أمير أبو ظاهر من بلدة أبو شخيدم لليوم الـ11 تواليًا، في حين تواصل أجهزة السلطة في جنين، اعتقال الأسير المحرر الشبل عبد الله نور الدين أبو زميرو لليوم الـ12 تواليًا.



وفي نابلس، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح أحمد دويكات، والأسير المحرر إبراهيم عطية شطارة منذ 14 يوماً على خلفية سياسية.



واعتقلت أجهزة أمن سلطة عباس الأسير المحرر سامر درويش من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس‏، والذي قضى في سجون الاحتلال 19 عامًا.



وأفادت عائلة الأسير المحرر سامر درويش، أن جهاز أمن وقائي السلطة اعتقل نجلها مساء أمس الخميس من منزله في بلدة سبسطية.



وأوضحت عائلة المحرر درويش أن نجلها لم يكمل العام بين ذويه، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال من اعتقال دام 19 عامًا.



واعتقل سامر درويش في سجون الاحتلال بتاريخ 19.11.2001، وتعرض لتعذيبٍ شديد خلال مدّة التحقيق التي استمرت شهرين، لاقى فيها جل أصناف التعذيب المعروف في سجون الاحتلال آنذاك.



ووجهت له محاكم الاحتلال العسكرية تهمة المشاركة في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وأصدرت بحقه حكمًا يقضي بالسجن 19 عامًا.



وإلى جانب ذلك، فقد تعرض للعزل عدة مرات، وحرم من زيارة أشقائه كافة، وكان يزوره والداه المسنّان، وفي الكثير من الأحيان كانا لا يتمكنان من الزيارة نتيجة أوضاعهما الصحية.



وتجدر الإشارة إلى أن الأسير درويش شارك إخوانه الأسرى في الإضراب الذي خاضوه في العام 2012 ضد سياسة العزل الانفرادي، والذي استمر 28 يومًا متواصلة، إضافة إلى خوضه إضرابًا آخر تضامنًا مع أسرى مضربين، وقد تنقل بين العديد من السجون.



وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي التي شملت مناطق ومدن مختلفة، وطالت مواطنين وطلبة ونشطاء، في حين تستمر في احتجاز آخرين دون محاكمة.



وبحسب مؤسسات حقوقية، يشهد الواقع في الضفة حالة قمع غير مسبوقة للحريات تمارسها أجهزة أمن السلطة، وخاصة بعد معركة “سيف القدس” في مايو/ أيار الماضي.



ووثقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أكثر من 240 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية أبريل الماضي وحتى نهاية عام 2021.



وتواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر إسماعيل نصار لليوم الـ20 تواليًا، علماً أنه جريح ولديه إصابتان في البطن، ويتلقى العلاج، في حين تواصل أجهزة السلطة اختطاف الناشط محمد عمار حسين لليوم الـ24 تواليًا في سجن الجنيد.



وتعتقل أجهزة السلطة الشابين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة شمال بيت لحم لليوم الـ27 تواليًا، علماً أنه جرى نقلهما من سجون الاحتلال إلى سجن أريحا مباشرة، ويواصل وقائي السلطة في جنين اعتقال الأسير المحرر والمطارد للاحتلال "نضال مقصقص" لليوم الـ27 تواليًا.