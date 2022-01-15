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السبت 15 كانون الثاني 2022 ساعة 18:05

رئيسي: الحفاظ على الوضع الحالي وتحسينه يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية

رئيسي: الحفاظ على الوضع الحالي وتحسينه يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية
واشار آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت ، إلى موضوع طلب إلغاء حظر حضور الجماهیر بالمسابقات الرياضية واقامة المعارض مؤكدا على ضرورة الالتزام الصارم بالتوصيات الصحية خلال اقامة المسابقات مع حضور عدد محدود من المهتمين ، وعلى الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وشدد الرئيس الايراني على أهمية مراعاة مبادئ الصحة في وسائل النقل العام ، وقال: "حماية صحة الناس في وسائل النقل العام ، وخاصة في المترو والطائرات ، ذات أهمية مضاعفة ، ويجب أن تسهم خطط الجهات المسؤولة بهذا الصدد في حماية الناس من الاذى ".

وأعرب عن تقديره لدعم المواطنين وجهود جميع المعنيين ، لا سيما قطاع الصحة ، قائلا: "إن الحفاظ على الأوضاع القائمة وتحسينها يتطلب الالتزام بكافة الإجراءات الصحية ، إلى جانب إشراف صارم من قبل الجهات المعنية".

وشدد رئيسي: "نظرا للانخفاض الكبير في عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ، من الضروري الحفاظ على الظروف القائمة وتحسينها والالتزام الصارم بالإجراءات الصحية واستمرار المراقبة".
رقم : 973771
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