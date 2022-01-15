سوريا تعلن رسميا اكتشاف حقل غازي جديد

وأضاف الوزير أن عمليات تقييم ستتم لمعرفة حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة.



وصرح بأنه سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي.