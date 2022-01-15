وفد وساطة إفريقي يصل العاصمة السودانية ويلتقي بالبرهان

وفور وصوله في زيارة غير محدد المدة، عقد الوفد، الذي جاء برئاسة مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أديوي بانكولي، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وفق مراسل “الأناضول”.



وأكد بانكولي، خلال استقبال البرهان له، “استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان”، وفق بيان لمجلس السيادة.



وشدد على “التزام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ”.



كما أعرب بانكولي عن “قلق الاتحاد الإفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره أحد الدول المؤسسة للاتحاد”.



وأشار إلى “التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان”، ودعا كافة الأطراف السودانية إلى “نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية” لبلدهم.



وأضاف: “الاتحاد الإفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدوره في هذا الصدد”.