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الأحد 16 كانون الثاني 2022 ساعة 09:28

وزير النفط الايراني: عوائد البلاد النفطية بلغت عدة اضعاف

وزير النفط الايراني: عوائد البلاد النفطية بلغت عدة اضعاف
وكتب اوجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت:
1-رئيس الجمهورية اعلن بصوابية زيادة حجم صادرات البلاد النفطية بنسبة 40 بالمائة في فترة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).
2-لا شك بان زيادة اسعار النفط كانت مؤثرة في زيادة عوائد البلاد.  
3-بالاجمال ازداد استيفاء عوائد البلاد النفطية عدة اضعاف كنتيجة لزيادة حجم بيع وزيادة اسعار النفط.
4-الا ان الاهم من ذلك هو استيفاء العوائد النفطية في فترة الحكومة الثالثة عشرة (بدات قبل عدة اشهر) والتي شهدت قفزة ملحوظة مقارنة مع الماضي حيث يتم استيفاؤها بصورة منتظمة في الوقت الحاضر.

وتوقع وزير النفط الإيراني جواد أوجي، السبت، أن تكون بلاده قادرة على بيع 1.2 مليون برميل من النفط يومياً في العام الإيراني الجديد الذي سيبدأ في 21 مارس/آذار المقبل.

وقال أوجي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماعه مع اللجنة البرلمانية الخاصة بإعداد الموازنة مساء اليوم "إن بيع 1.2 مليون برميل نفط العام المقبل سيتحقق من خلال تحديد أسواق جديدة".

وأضاف: "مع الجهود المبذولة من قبل وزارة النفط، تحسن ونمو بيع المكثفات والغاز والمنتجات البتروكيماوية".

وأشار الوزير الإيراني إلى إرتفاع إيرادات بيع النفط والمكثفات والغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات في الأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وتابع جواد أوجي "كما نحاول من خلال تحديد الإمكانات الجديدة والتسويق أن نحقق الأرقام المذكورة في موازنة 2021".
رقم : 973861
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