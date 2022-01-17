دعوات للتظاهر نحو القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم

وأوضحت لجان المقاومة، في بيان، أن مواكب المتظاهرين ستتحرك من وسط الخرطوم صوب القصر الرئاسي في الواحدة ظهر الاثنين.



وشددت اللجان على ضرورة «تتريس الشوارع -إغلاقها بالحجارة- للحماية من قوات الأمن»، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السودانية حول البيان بعد.



وكانت السفارة الأمريكية، دعت رعاياها الأحد، إلى توخي الحذر عشية مظاهرات مرتقبة الاثنين، في الخرطوم وعدة ولايات بالبلاد.



ويشهد السودان منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة ردًا على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية «انقلابًا عسكريًا».



وفي نوفمبر الماضي، ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن في مطلع يناير الجاري استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.