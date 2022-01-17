الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 10:01

مسؤول ايراني: تطوير منظومات التشعيع من اولويات منظمة الطاقة الذرية

مسؤول ايراني: تطوير منظومات التشعيع من اولويات منظمة الطاقة الذرية
وقال شيرمردي حول تطوير انشطة المنظمة في مجال استخدامات الاشعة وتاثيرها في حياة المواطنين: لقد قمنا في اطار مشروع التخطيط المكاني بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بانتاج المحاصيل الزراعية لمحافظات البلاد الـ 31 من وزارة الجهاد الزراعي وبادرنا لمواءمتها مع المعطيات المتاحة لدى وزارة الطرق واعمار المدن والمستخرجة من وثيقة المراكز اللوجستية في البلاد.

واضاف: تمكنا من خلال ذلك من تحديد 11 منطقة في البلاد لتطوير منظومات التشعيع، وبطبيعة الحال لو اعتبرنا جزر الخليج الفارسي منطقة واحدة فان العدد سيبلغ 12 منطقة.

وتابع شيرمردي: ان انتاج المحاصيل الزراعية ووجود المراكز اللوجستية في المحافظات وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل التمر والفستق والزعفران، تم ادراجها ضمن اولويات المناطق الـ 11 في هذه الوثيقة.

وحول منظومات التشعيع المتنقلة قال: ان الامكانية متاحة لنصب جهاز متنقل للتشعيع في كل مصنع لتعليب المحاصيل الزراعية مثل الحبوب ولا توجد اي قيود لنا في هذا المجال وقادرون على تطوير ذلك وفيما يتعلق بمنظومات التشعيع الثابتة فمن المؤكد ان اولوياتنا هي تطوير مركز بناب (شمال غرب ايران).

واشار الى تدشين اول منظومة تشعيع متنقلة خلال الاسبوع الماضي بحضور مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي وقال: من المؤكد انه سيتم انتاج عدد كبير من هذه المنظومات.
رقم : 974004
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية: القضايا الهامة المتبقية في فيينا بحاجة لقرار سياسي
الخارجية الإيرانية: القضايا الهامة المتبقية في فيينا بحاجة لقرار سياسي
بالفيديو: قائد فيلق القدس يزور ضريح الشهيد المهندس في النجف الأشرف
بالفيديو: قائد فيلق القدس يزور ضريح الشهيد المهندس في النجف الأشرف
17 كانون الثاني 2022
القيادات الكرديّة في سوريا.. حسابات خاطئة وجهل بالتاريخ والسياسة!
القيادات الكرديّة في سوريا.. حسابات خاطئة وجهل بالتاريخ والسياسة!
17 كانون الثاني 2022
جلوس الأمير الشاب على عرش الوالد... سياسة خاطئة ومسار وعر
جلوس الأمير الشاب على عرش الوالد... سياسة خاطئة ومسار وعر
17 كانون الثاني 2022
الامارات دخلت في لعبة خطرة وابراج ابو ظبي الزجاجية قد تنهار في أي لحظة
الامارات دخلت في لعبة خطرة وابراج ابو ظبي الزجاجية قد تنهار في أي لحظة
17 كانون الثاني 2022
العميد قاآني يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس
العميد قاآني يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس
17 كانون الثاني 2022
نظرة على مشروع حزب الله الوطني للدفاع عن لبنان سيادة وشعباً
نظرة على مشروع حزب الله الوطني للدفاع عن لبنان سيادة وشعباً
17 كانون الثاني 2022
المصالحة الفلسطينية وصراع الإرادات على أرض الجزائر
المصالحة الفلسطينية وصراع الإرادات على أرض الجزائر
17 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى: لبنان في مواجهة الحرب الناعمة.. أكاذيب وتضليل والهدف تفجير البلد
كتب حسين مرتضى: لبنان في مواجهة الحرب الناعمة.. أكاذيب وتضليل والهدف تفجير البلد
16 كانون الثاني 2022
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
15 كانون الثاني 2022
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا
15 كانون الثاني 2022
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
الماراثون المعقد لتشكيل الحكومة في العراق.. خيارات رئاسة الجمهورية والوزراء
15 كانون الثاني 2022
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
رواية جديدة عن تغييب الإمام موسى الصدر بأمر من القذافي
15 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالفيديو: قائد فيلق القدس يزور ضريح الشهيد المهندس في النجف الأشرف
جلوس الأمير الشاب على عرش الوالد... سياسة خاطئة ومسار وعر
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
الآثار الأربعة لتوسع عملية المصالحة الوطنية في سوريا