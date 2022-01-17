عودة ممثلي إيران بمنظمة التعاون الإسلامي إلى جدة

وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن ”الدبلوماسيين الإيرانيين الثلاثة غادروا إلى جدة في الأيام الأخيرة ومن المقرر أن يستأنفوا أنشطتهم بعد ست سنوات من التوقف عن تمثيل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي“.



وتوقفت أنشطة مكتب التمثيل الإيراني في جدة مطلع عام 2016، إثر قطع العلاقات بين إيران والسعودية، بعدما هاجم متظاهرون سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد شمال شرق إيران.



وكان آخر ممثل دائم لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة هو مهدي حمزة ايي، الذي غادر إلى طهران مع دبلوماسيين إيرانيين آخرين كانوا يقيمون في جدة إثر قطع العلاقات.



وفي الـ 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن ”السعودية وافقت على إصدار تأشيرات لثلاثة من دبلوماسيينا الذين يعملون كدبلوماسيين مقيمين في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة“.



وقالت الخارجية الإيرانية، إن السعودية أصدرت تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين، فيما أكدت المملكة إصدار التأشيرات ”كجزء من الإجراء العادي لممثلي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المقيمين في جدة“.