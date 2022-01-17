الخارجية الإيرانية: القضايا الهامة المتبقية في فيينا بحاجة لقرار سياسي

وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي إنه "يتم العمل على أربع وثائق في مفاوضات #فيينا والكثير من الأمور تم الاتفاق بشأنها"، مبيناً "هناك تباطؤ ومماطلة من الغرب لا سيما في مسألة رفع العقوبات المفروضة على إيران".



وكشف خطيب زاده عن وجود زيارات متبادلة علنية وسرية بين مسؤولي طهران وعواصم المنطقة لتعزيز التعاون والتنسيق الاقليمي، موضحاً "خلال المباحثات بين إيران و دول المنطقة تم الحديث عن قواعد اساسية للتعاون الاقليمي اهمها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".



وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، كشفت في وقت سابق من اليوم عن عودة ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى مدينة جدة السعودية لمباشرة عملهم بممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي وذلك بعد جولات من الحوار الإيراني السعودي التي عقدت في بغداد خلال الأشهر الأخيرة، عقب قطيعة دبلوماسية بين البلدين امتدت لـ 6 سنوات.



وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عودة ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين حصلوا على تأشيرات لبدء عملهم في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.



وقال خطيب زاده "تركز المحادثات مع المملكة العربية السعودية على إعادة فتح تمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وإيران مستعدة لإعادة فتح سفارتها في السعودية".