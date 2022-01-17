الجيش السوري يستهدف مجاميع المسلحين بسهل الغاب بريف حماة

جاء ذلك في وقت دكت فيه وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب الجنوبي بالمدفعية أيضاً، نقاط تمركز للإرهابيين في الفطيرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية بريف ادلب الطيران الحربي شن لليوم الثاني على التوالي غارات مكثفة على مواقع المسلحين بريف إدلب الجنوبي.



ياتي ذلك ردا على خروقات المجموعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار مجدداً بمنطقة«خفض التصعي»، باعتدائها على نقاط عسكرية برشقات رشاشة، في محاور سهل الغاب الشمالي الغربي، ما استدعى الرد عليها.



من جهة اخرى، اشتبكت وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة، مع خلايا من جماعة "داعش" الإرهابية في باديتي تدمر ودير الزور، أسفرت عن مقتل العديد من الدواعش وفرار اخرين.