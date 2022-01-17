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الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 12:54

عبد اللهيان: الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية ستعقد قريبا

عبد اللهيان: الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية ستعقد قريبا
وقال امیر عبداللهیان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين ،الیوم الاثنين، أجرينا محادثات مفصلة مع وزير الخارجية العراقي بشأن متابعة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، قائلا: مصممون على تشغيل سكة حديد شلمجة - البصرة في اقرب وقت ممكن. لأن هذه القضية تساهم في زيادة تنقلات مواطني البلدين وتبادل البضائع بين العراق وايران.

وشدد وزير الخارجية الايراني على تعزیز تعاون اللجنة القضائية المشتركة بين إيران والعراق في متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني واتخاذ الخطوات التالية بشكل أسرع.

وأعرب عن ارتياحه لسماع أنباء طيبة من وزير الخارجية العراقي تؤكد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من العراق.

وقال أمير عبد اللهيان: اليوم تبادلنا أيضا وجهات النظر حول آخر تطورات المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة 4+1 في فيينا واحدث المستجدات في أفغانستان وآخر تطورات مکافحة الإرهاب في العراق وسوريا.

واشار وزير الخارجية الايراني الی المفاوضات الإيرانية السعودية ودور العراق البناء في هذا الصدد وقال :هناك مجموعة من النقاط الإيجابية والسلبية في ملف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، مضیفا ان الرياض وافقت الأسبوع الماضي على إصدار تأشيرات لثلاثة من دبلوماسيينا للعمل في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة.

واعلن أمير عبداللهيان: سنشارك قريبًا في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستعقد في بغداد بجهود رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجيتها.

وقال الوزير الايراني: قدمنا مجموعة من المقترحات العملية والبناءة للجانب السعودي في الجولة الأخيرة من المفاوضات، معلنا أن وفدي البلدين سيلتقيان في بغداد في القريب العاجل وسيعملان على تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاقیات.

وتابع: نحن مستعدون لقيام وفود فنية من البلدين بزيارة السفارات حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها لكن علينا أن ننتظر ونرى متى سيحدث هذا.

وبشأن مفاوضات فيينا ، قال: تمكنا من التوصل إلى وثيقة واحدة وجدول أعمال واحد في الجولة الأخيرة من المفاوضات.

واضاف لم يكن نهج بعض الدول الأوروبية ، بما في ذلك فرنسا، بنّاءً في المفاوضات السابقة، ونتوقع أن يقوم الجانب الفرنسي بدور بناء في هذه المرحلة من المفاوضات.

واضاف وزير الخارجية الايراني لم تقدم الدول الأوروبية الثلاث مبادرة جديدة في المفاوضات، مضیفا: تمكنا من الحصول على موافقة شفوية لجميع الأطراف على الآراء التي قدمتها ایران في المسودة التي ستناقش الأسبوع المقبل.

وقال الوزير الايراني: "نعلن صراحة أننا سنواصل مفاوضاتنا الجادة في فيينا بحسن نية وبهدف التوصل إلى اتفاق جيد، معربا عن امله في أن يدخل الجانب الآخر المفاوضات بنفس الأسلوب".

وشدد أمير عبداللهيان على ضرورة الغاء الحظر المفروض علی ایران لمعالجة مخاوف الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي بشأن أنشطة إيران النووية السلمية.
رقم : 974041
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