‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: استشهاد الهذالين برهان جديد على إرهاب الدولة الصهيونية

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، ما يزال الاحتلال وقطعان المستوطنين يمارسون عربدتهم وإرهابهم، بحق أبناء شعبنا الأعزل، والذي يدافع عن حقه ووجوده على أرضه وأرض أجداده.



وتوجهت حركة الجهاد، بالتحية والإجلال والإكبار، وموفور العزاء لعشيرة الهذالين باستشهاد الشيخ سليمان، والذي نحتسبه شهيد الدفاع عن الأرض الفلسطينية المباركة، داعين الله أن يتقبله في عليين.



ودعت حركة الجهاد الإسلامي، في ظل الهجمة المسعورة لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس ويطا والاغوار وبيتا والنقب المحتل، جماهير شعبنا للعمل على تصعيد المواجهة مع هذا الاحتلال في كل بقعة من أرضنا، واستمرار الهبات الشعبية، ومساندة أهلنا ودعم صمودهم للجم الاحتلال وصد أطماعه الاستيطانية.



وشددت الحركة، أن فلسطين ستبقى حرة عربية، ولن يرهبنا بطش الاحتلال، وسنبقى الأوفياء والأمناء على هذه الأرض، حتى الخلاص ودحر الاحتلال عن كل فلسطين التاريخية.