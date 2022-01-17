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الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 13:51

القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية في العمق الإماراتي

القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية في العمق الإماراتي
وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ،في تغريدة على تويتر: بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة.

القوات المسلحة اليمنية ستكشف عن عملية عسكرية في العمق الإماراتي

وفي وقت سابق توعد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، دويلة الإمارات بتحمل عواقب التصعيد التي ستكون كبيرة وعليها أن تتحمل النتائج.

وصعدت الإمارات حديثا من عدوانها على اليمن إذ قامت بالزج بقوات تأتمر بأمرها مما تسميها ألوية العمالقة المشكلة من جماعات سلفية وتكفيرية وداعشية للعدوان على مديريات محافظة شبوة، كما صعدت من عدوانها بنقل أسلحة ومعدات عسكرية لمليشيات تابعة للعدوان عبر المياه الإقليمية اليمنية.
مصدر : المسيرة
رقم : 974055
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