القوات المسلحة اليمنية تستهدف اهدافا عسكرية واستراتيجية في ابوظبي

وقال المصدر: القوات المسلحة استهدفت بالمسيرات اهدافا عسكرية واستراتيجية في الامارات ردا على التصعيد واستمرار الحصار والعدوان.



من جهته أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أنه سيتم خلال الساعات القادمة، الكشف عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.



وفي وقت سابق توعد العميد يحيى سريع، الإمارات بتحمل عواقب التصعيد التي ستكون كبيرة وعليها أن تتحمل النتائج.



هذا وأعلنت شرطة أبو ظبي عن "اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك".



وأفادت مصادر صحفية إماراتية بأن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".