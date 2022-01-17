هبوط كبير للدولار في لبنان

شكل انخفاض سعر صرف الدولار الى ما دون ال24 ألف ليرة، اي ما دون سعر منصة الصرف المعتمدة من مصرف لبنان، للمرة الأولى، فتحت الباب للتساؤل عما سيصدر عن الوزراء ورئيس الحكومة لجهة ملاحقة تخفيض الأسعار قياسا بما كان يجري بالإتجاه المعاكس مع إرتفاع الأسعار بقرارات مغطاة حكوميا كلما إرتفع سعر الصرف .



و في السياق أكد الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة أن الأجواء الإيجابية السائدة ستساهم في استمرار انخفاض الدولار في الأيام المقبلة، محذرا في المقابل من أنه في حال لن تأتي النتائج المتوخاة من هذه الإيجابية فهذا الانخفاض لن يستمر.



حبيقة وفي حديث اذاعي اليوم الاثنين شدد على أن الناس والأسواق نفسهما قصير وفي حال التعرض لخيبة أمل، هناك إمكانية لعودة ارتفاع الدولار بالوتيرة نفسها لا بل أسرع.



ودعا حبيقة الدولة الى تحجيم القطاع العام وتخفيف الهدر والتوقف عن التوظيف لترشيد الانفاق، كما التريث في مسألة الايرادات.