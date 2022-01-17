رئيس تحالف الفتح هادي العامري يجتمع مع بارزاني في أربيل

اسلام تايمز (العراق)- اجتمع رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الاثنين، مع رئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان بارزاني اثر وصوله صباح اليوم الثلاثاء الى محافظة أربيل.