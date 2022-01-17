الصحة الايرانية: 3163 إصابة و 20 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ان اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاثنين وصل الى 132 الف و95 شخصا.



وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3163 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و224 الاف 196 اشخاص.



وأضافت أن الفا و 313 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.



وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و66 الفا و 819 شخصا لغاية الآن.