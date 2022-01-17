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الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 16:36

ناطق انصار الله يوجه اقوى تحذير للإمارات

ناطق انصار الله يوجه اقوى تحذير للإمارات
وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر : "دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت، وعلى إثر ذلك فهي بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها".

وكان متحدث القوات المسلحة اليمينة العميد يحيى سريع قال اليوم في تغريدة على تويتر: بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة.

وقبيل إعلان القوات المسلحة اليمـنية أنها بصدد إعلان تفاصيل العملية، أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

هذا وأعلنت شرطة أبو ظبي عن “اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك”، لافتة إلى أن “حدثا بسيطا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي”.

وأوضحت الشرطة أن “الحادث أسفر عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين”.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.

وصعدت الإمارات حديثا من عدوانها على اليمن إذ قامت بالزج بقوات تأتمر بأمرها مما تسميها ألوية العمالقة المشكلة من جماعات سلفية وتكفيرية وداعشية للعدوان على مديريات محافظة شبوة، كما صعدت من عدوانها بنقل أسلحة ومعدات عسكرية لمليشيات تابعة للعدوان عبر المياه الإقليمية اليمنية
رقم : 974097
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