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الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 16:44

ايران تعلن استعدادها لاعادة افتتاح سفارتها لدى السعودية

ايران تعلن استعدادها لاعادة افتتاح سفارتها لدى السعودية
وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول العلاقات الايرانية السعودية: ان التركيز الان هو على انشطة البعثة الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي في جدة حيث حصل دبلوماسيونا على التاشيرات اللازمة لدراسة امكانية ذلك ومثلما قال رئيس الجمهورية في تصريحه الصحفي في بداية انتخابه فان ايران على استعداد لافتتاح سفارتها في السعودية والامر يتعلق بالجانب السعودي اي اجراءات عملية سيتخذها.

واضاف: لقد اعلنا هذا الاستعداد سابقا وسنتخذ كل الاجراءات اللازمة ان شاء الله تعالى لتوجه هذا المسار نحو التنفيذ.

وقال بشان ايفاد 3 دبلوماسيين ايرانيين الى جدة للعمل في البعثة الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي: لقد قدمنا النقاط اللازمة بصورة خطية للوفد السعودي في الجولة الرابعة للمحادثات في بغداد ولربما يمكننا تقديم بعض الردود بعد انجاز جولة المحادثات القادمة وان المقدمة لهذا الامر هو الاهتمام بالسلوك والكلام في التصريحات والاجراءات التي سيتخذها اصدقاؤنا في السعودية. الوفد الموجود في السعودية يمكن ان يشكل مقدمة ليبعث الطرفان وفودا لتفقد السفارتين.  
رقم : 974102
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