استمرار التظاهرات السودانية ضد حكم العسكر

فقد خرج الشعب السوداني في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بتظاهرات احتجاجية لمناهضة الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في تشرين الأول الفائت، وقد سار المحتجون باتجاه القصر الرئاسي رغم تصدي قوات الأمن لهم بالقنابل المسيلة للدموع ماأدى لسقوط عدد من المصابين.



وعلى الرغم من تصدي قوات الأمن لتلك التظاهرات إلا أن المحتجون واصلوا احتجاجاتهك تحت شعارات تطالب بمحاسبة القتلة، داعين إلى إرساء الحكم المدني في البلاد.



وفي هذا السياق قالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين إن السلطات استعملت الرصاص الحي والدوشكا والقنابل الصوتية والغاز المسيل لفض "مليونية 17 يناير" في الخرطوم.



وبحسب"الانباء السودانية"، أضافت اللجنة أن عددا من الأشخاص أصيبوا في العاصمة وجار حصرهم.



وأفادت في بيان: "نؤكد أن هذة السلطة الدموية الانقلابية لن تفلت وساقطون لا محالة على ما فعلوا".



وحذرت اللجنة السلطة من التعدي على المستشفيات والمرافق الصحية.



وأشارت وكالة "أ ف ب" إلى أن قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة".



وتستمر الاحتجاجات بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الأممية والإقليمية لكسر الجمود بين العسكريين والقوى المدنية عقب إجراءات الجيش التي وصفت بالانقلاب.



فقد عبرت قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي عن قبولها المقترحَ الأممي، وقد التقى وفدها ببعثة الأمم المتحدة في السودان، حيث سلم المجلس المركزي رؤيته بشأن المقترح الأممي للحوار بين الفرقاء.



القوى السودانية قررت التعاطي إيجابا مع المقترح الأممي، على أساس إنهاء ما وصفتها بالحالة الانقلابية التي يعيشها السودان، وصياغة دستور جديد، لكنها شددت على رفضها القاطع لأي مفاوضات مع العسكريين.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وقعا في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.



لكن في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، لا سيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.



ومنذ الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.