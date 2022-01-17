رئيسي: التغيير الاقتصادي رهن بالنجاح في إيجاد التغيير بالنظام المصرفي

ي حديثه خلال اجتماع مع المدراء التنفيذيين للبنوك، قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان الحكومة الحالية ترى من أكثر واجباتها الاساسية إيجاد التغيير في مختلف المجالات وخاصة التغيير في الوضع الموجود بالنظام المصرفي وصولا الى المستوى المطلوب، مبينا: ان العدالة باعتبارها المسار والهدف، هي اساس أداء الحكومة في إيجاد التغيير في النظام المصرفي.



وأضاف: ان نظامنا المصرفي يواجه نوعين من المشكلات؛ داخلية وخارجية. وإن لم تتمكن مجموعة النظام المصرفي من رفع هذه المشكلات وتقديم أداء صحيح، فإنها بالتالي قد نقضت العدالة كذلك.