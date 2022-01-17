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الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 21:48

لافروف مهاتفا بأمير عبداللهيان: هذا أبرز ما ناقشه الوزيران

لافروف مهاتفا بأمير عبداللهيان: هذا أبرز ما ناقشه الوزيران
وأجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، حسين أمير عبد اللهيان ، ووزير خارجية روسيا ، سيرغي لافروف ، مباحثات هاتفية مساء اليوم الاثنين على اعتباب زيارة الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي لموسكو.

وأعرب لافروف خلال الاتصال الهاتفي عن ارتياحه للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله رئيسي لروسيا ، وأعلن أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لهذه الزيارة.

ووصف الجانبان الرحلة بأنها تطور مهم في العلاقات بين البلدين وفرصة جيدة لتوسيع وتعميق العلاقات.

الى ذلك بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خطة العمل المشتركة لإحياء البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن "الوزيرين بحثا في الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة البرنامج النووي الإيراني في ضوء الجولة الثامنة من المفاوضات التي استؤنفت في فيينا في ديسمبر 2021 لاستعادة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في بدايته، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة".

وأشارت إلى أن "الوزيرين تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك".

وأعلن في وقت سابق أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور موسكو ويلقي كلمة أمام مجلس "الدوما" الروسي الخميس 20 يناير، كما سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رقم : 974146
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