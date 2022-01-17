الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 21:57

20 إصابة بمواجهات مع الاحتلال غربي نابلس

20 إصابة بمواجهات مع الاحتلال غربي نابلس
قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة برقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز والصوت بكثافة صوب المواطنين.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع ٢٠ إصابة في برقة حتى اللحظة، منها: ١٧ إصابة بالغاز، إصابة واحدة بالمطاط، وإصابتان حروق حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.

وتشهد برقة منذ 23 ديسمبر الماضي، مواجهات مع قطعان المستوطنين الذين يعربدون في محاولة لفرض عودتهم لمستوطنة “حومش” المخلاة التي نفذت في محيطها عملية إطلاق نار بطولية قتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان آخران منتصف الشهر الماضي.

وشنّ المستوطنون في 17 من الشهر ذاته هجوماً كبيراً كاد أن يتحول إلى مجزرة بحق المواطنين، لكن هبة أهالي القرية حالت دون ذلك رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بـ 25 منزلاً.

وفي أعقاب ذلك أطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع برقة للتعبير عن تضامنهم مع أهالي القرية وغضبهم من الهجمات التي يتعرضون لها من المستوطنين وقوات الاحتلال التي تؤمّن الحماية لهم.

وفي 25 ديسمبر، نجح ثوار بلدة برقة بالتعاون مع شبان بلدات فلسطينية مجاورة في إفشال محاولة أخرى للمستوطنين لاقتحام البلدة، بحماية عسكرية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
 
مصدر : وكالات
رقم : 974148
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تفاصيل عمليات القوات اليمنية في العمق الاماراتي على لسان العميد سريع
تفاصيل عمليات القوات اليمنية في العمق الاماراتي على لسان العميد سريع
دعوة بوتين لرئيسي لزيارة موسكو.. خلفيات وأهداف
دعوة بوتين لرئيسي لزيارة موسكو.. خلفيات وأهداف
17 كانون الثاني 2022
كتاب يروي قصص من سجن جو لحظة استشهاد الحاج قاسم سليماني
كتاب يروي قصص من سجن جو لحظة استشهاد الحاج قاسم سليماني
17 كانون الثاني 2022
الخارجية الإيرانية: القضايا الهامة المتبقية في فيينا بحاجة لقرار سياسي
الخارجية الإيرانية: القضايا الهامة المتبقية في فيينا بحاجة لقرار سياسي
17 كانون الثاني 2022
بالفيديو: قائد فيلق القدس يزور ضريح الشهيد المهندس في النجف الأشرف
بالفيديو: قائد فيلق القدس يزور ضريح الشهيد المهندس في النجف الأشرف
17 كانون الثاني 2022
القيادات الكرديّة في سوريا.. حسابات خاطئة وجهل بالتاريخ والسياسة!
القيادات الكرديّة في سوريا.. حسابات خاطئة وجهل بالتاريخ والسياسة!
17 كانون الثاني 2022
جلوس الأمير الشاب على عرش الوالد... سياسة خاطئة ومسار وعر
جلوس الأمير الشاب على عرش الوالد... سياسة خاطئة ومسار وعر
17 كانون الثاني 2022
الامارات دخلت في لعبة خطرة وابراج ابو ظبي الزجاجية قد تنهار في أي لحظة
الامارات دخلت في لعبة خطرة وابراج ابو ظبي الزجاجية قد تنهار في أي لحظة
17 كانون الثاني 2022
العميد قاآني يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس
العميد قاآني يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس
17 كانون الثاني 2022
نظرة على مشروع حزب الله الوطني للدفاع عن لبنان سيادة وشعباً
نظرة على مشروع حزب الله الوطني للدفاع عن لبنان سيادة وشعباً
17 كانون الثاني 2022
المصالحة الفلسطينية وصراع الإرادات على أرض الجزائر
المصالحة الفلسطينية وصراع الإرادات على أرض الجزائر
17 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى: لبنان في مواجهة الحرب الناعمة.. أكاذيب وتضليل والهدف تفجير البلد
كتب حسين مرتضى: لبنان في مواجهة الحرب الناعمة.. أكاذيب وتضليل والهدف تفجير البلد
16 كانون الثاني 2022
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
ما الأسباب التي دفعت وفداً إماراتياً للمشاركة باقتحام المسجد الأقصى؟
15 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعوة بوتين لرئيسي لزيارة موسكو.. خلفيات وأهداف
كتاب يروي قصص من سجن جو لحظة استشهاد الحاج قاسم سليماني
بالفيديو: قائد فيلق القدس يزور ضريح الشهيد المهندس في النجف الأشرف
جلوس الأمير الشاب على عرش الوالد... سياسة خاطئة ومسار وعر