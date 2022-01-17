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الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 22:39

تفاصيل عمليات القوات اليمنية في العمق الاماراتي على لسان العميد سريع

تفاصيل عمليات القوات اليمنية في العمق الاماراتي على لسان العميد سريع
واضاف العميد سريع في بيان: نفذت القوات المسلحة عملية "اعصار اليمن" في العمق الاماراتي مستهدفة عدد من المواقع والمنشآت الحساسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن العملية نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة واستهدفت مطاري دبي وابو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في ابو ظبي وعدد من المواقع والمنشات الإماراتية الهامة والحساسة.

هذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى "(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة (عملية إعصار اليمن) استهدفت من خلالها مطاري دبي وابو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في ابو ظبي و عددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامه والحساسة وتمت العملية الموفقة بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة.

وتحذر القوات المسلحة الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الاماراتي بأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة وبأن عليهم الابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظا على سلامتهم.

واعتبار الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 14/جماد الاخر /1443 ه الموافق 17 /1/2022م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية
رقم : 974150
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