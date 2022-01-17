الديمقراطي الكردستاني يشدد على احترام الثوابت الدستورية

وقالت المتحدثة باسم الكتلة فيان دخيل إن "العراق يمر بمرحلة حرجة حاليا، ولا مانع لدينا من دخول الاطار التنسيقي بالحكومة القادمة اذا اتفق البيت الشيعي"، مبينة أن "تحركات رئيس تحالف الفتح هادي العامري الأخيرة الى النجف والآن في اربيل مهمة جدا".



وتابعت أن "اربيل سيكون لها دور كبير في تشكيل الحكومة القادمة"، مشددة على "ضرورة احترام التوقيتات والثوابت الدستورية ومنها المادة 140 واستحقاقات البيشمركة ورواتب الموظفين".



وبشأن مرشح رئاسة الجمهورية، ذكرت دخيل أن "رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني حريص جدا بذهاب الكرد موحدين الى بغداد"، لافتة الى أنه "في حال التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية فهذا جيد، اما في حال عدم التوصل لاتفاق فإن مرشحنا هو هوشيار زيباري".



يذكر أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري وصل اليوم الى محافظة اربيل، والتقى برئيس كردستان العراق نيجرفان بارزاني وبرئيس حكومته مسرور بارزاني وبرئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وبحث معهم الخطوات المستقبلية في تشكيل الحكومة بالتنسيق بين المكونات العراقية.