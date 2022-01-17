ويأتي تعليق لافروف، ردا على تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، والتي زعمت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن امريكا قد "طورت 18 سيناريو مختلف للعمل في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا".



وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه.



وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.