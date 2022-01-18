عضو بتحالف الفتح: الجنرال قاآني قدم معلومات خطيرة عن مؤامرة إقليمية تستهدف العراقيين

وأوضح حامد الموسوي في تصريحات صحافية إن "إيران سلمت قوى شيعية تسجيلات عن "مؤامرة" الإمارات ضدهم"، مبيناً إن "الجنرال قاآني قدم معلومات خطيرة عن مؤامرة إقليمية تستهدف العراقيين ".



وكان قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني قد وصل إلى محافظة النجف قبل يومين وقد التقى أمس الاثنين بقادة الاطار التنسيقي الشيعي في بغداد فيما التقى الليلة الماضية زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.



وفي سياق متصل، وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى اربيل عاصمة اقليم كردستان شمال العراق، والتقى مسعود البارزاني لبحث مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

