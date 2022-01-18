طالبان: لا نشكل تهديداً لإيران

وقال بلال كريمي في مقابلة صحفية في حديثه عن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية في حكومة طالبان مؤخراً إلى طهران "نؤكد لايران بأننا لن نشكّل أي تهديد لها مستقبلاً، والزيارة الاخيرة لوزير خارجيتنا الى طهران كانت مثمرة جداً وهي في غاية الأهمية".



وكشف كريمي إنه "تم مناقشة قضايا عديدة كتوسيع التعاون الأمني و الاقتصادي مع الجانب الإيراني"، لافتاً إلى أن "إيران دولة مهمة في المنطقة وواحدة من أهم جيراننا وقيادة طالبان تريد توسيع العلاقات معها".



وتابع المتحدث باسم طالبان "إن لأفغانستان حدود طويلة مع الجمهورية الاسلامية إضافة إلى العديد من القواسم الدينية والثقافية المشتركة، والعلاقات بين البلدين بحاجة إلى أن تكون جيدة وبعيدة عن التوترات السياسية والأمنية".



وأضاف "إيران تستضيف حاليا ملايين اللاجئين الأفغان وهذا يدل على تعاون وحسن نية الشعب الإيراني تجاه أفغانستان"، معتبراً إن "الاشتباك الأخير بين قوات حرس الحدود الإيرانية وقوات من حركة طالبان كان سوء تفاهم ناجم عن عدم التنسيق ونحن بصدد التعاون الوثيق مع #ايران لتفادي تكرار هذا النوع من الحوادث".