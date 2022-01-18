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الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 ساعة 10:10

كتائب حزب الله العراق: ضربات اليمن هزت عروش الإجرام في الإمارات

كتائب حزب الله العراق: ضربات اليمن هزت عروش الإجرام في الإمارات
وقال ابو علي العسكري في تغريدة عبر "تويتر"، ان "ضرب المعتدين واضعافهم للدفاع على النفس هو اولى خطوات تحقيق معادلة الرعب مع العدو، فالمقاومة حق للشعوب المستضعفة كلها، كي تقف بوجه الاشرار مانعة لقتل ابنائها وتخريب بلدانها، وسرقة ثوراتها".

واضاف "بارك الله بالمجاهدين الشجعان في يمن الصمود على هذه الضربات الموفقة التي هزت عرش الاجرام في الامارات وسدد رميهم، ونصرهم على من ظلمهم".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الاثنين إن القوات المسلحة نفذت عملية "اعصار اليمن" في العمق الاماراتي مستهدفة عدد من المواقع والمنشآت الحساسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن العملية نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة واستهدفت مطاري دبي وابو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في ابو ظبي وعدد من المواقع والمنشات الإماراتية الهامة والحساسة.

يذكر ان وكالة الأنباء الإماراتية أعلنت صباح الاثنين عن وقوع حادثي تفجير الأول قرب خزانات "أدنوك" والثاني في مطار أبوظبي الدولي. وبحسب شرطة أبو ظبي، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة قد تكون لطائرات بدون طيار استهدفت المنطقتين. وقالت الشرطة إن الحادث الأول استهدف فيه صهاريج بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات "أدنوك"، أما الهجوم الثاني استهدف منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 974224
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