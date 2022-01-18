ردود الأفعال العربية على عملية اعصار اليمن

عملية "اعصار اليمن" طالت مطاري دبي وابو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في ابو ظبي باطلاق 5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع لم يتم الكشف عنها ربما لهدف ما.



وكما يتوقع المراقبون والمتابعون لتداعيات العدوان السعودي الاماراتي "الذي هو في اساسياته عدوان اميركي اسرائيلي استهدف الانسان اليمني وبناه التحتية"، ان عملية (اعصار اليمن) سوف لن تكون اعملية الموجعة الاخيرة انما هي بمثابة الرد الاول على مشاركة الامارات في تحالف العدوان ومشاركتها بقوة مباشرة أو عبر حلفائها في شبوة ومأرب.



وفي هذا الصدد توالت التبريكات من حلفاء المقاومة وعلى رأسهم حركة عصائب اهل الحق في العراق فقد بارك أمينها الشيخ قيس الخزعلي لليمنيين تطور قوة الردع لديهم اضافة الى الروح الثورية.



وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" ما نصه: "نبارك للأخوة المظلومين في يمن العز والصمود، الذين يدافعون عن بلدهم وشعبهم ضد عدوان جائر من تحالف ظالم استباح دماء اطفالهم ونسائهم وشيوخهم كان لحكام الامارات اليد الطولى فيه، هذا التقدم الهائل في قوة الردع وهذه الروح الثورية التي لا تقبل ان تنكسر رغم كل الألم ورغم تكالب قوى الشر والرذيلة والتطبيع عليهم ونقول لهم نراكم المصداق لقول الله تعالى (إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم) بوركتم يا انصار الله ومن نصر الى نصر بقوة العزيز المقتدر كما ونحذر حكام دويلة الامارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة استمرارهم في التدخل بالشأن العراقي الداخلي وزرعهم بذور الفتن والتفرقة بين ابناء شعبنا الحر الكريم ونقول لهم ان العراقيين اباة الضيم مرفوعو الهام، لم ولن يسمحوا لكم ولا لغيركم بالتمادي في التجاوز على سيادة العراق وتهديد الامن والسلم الاهلي في عراقنا الغالي".



ومن جهته علق المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق، أبو علي العسكري، الاثنين، على القصف اليمني لمطار ابو ظبي ومنشآت نفطية في العاصمة الاماراتية، معتبرا ان المقاومة حق للشعوب المستضعفة.



وقال ابو علي العسكري في تغريدة عبر "تويتر"، ان "ضرب المعتدين واضعافهم للدفاع على النفس هو اولى خطوات تحقيق معادلة الرعب مع العدو، فالمقاومة حق للشعوب المستضعفة كلها، كي تقف بوجه الاشرار مانعة لقتل ابنائها وتخريب بلدانها، وسرقة ثوراتها".



واضاف "بارك الله بالمجاهدين الشجعان في يمن الصمود على هذه الضربات الموفقة التي هزت عرش الاجرام في الامارات وسدد رميهم، ونصرهم على من ظلمهم".



ومن جانبها باركت قبائل اليمن، عملية القوات المسلحة اليمنية النوعية في العمق الإماراتي.



وعبر مجلس التلاحم الشعبي القبلي، في بيان، مساء الاثنين، عن الفخر بتنفيذ هذه العملية.



ودعا البيان القيادة العليا إلى تكثيف عملياتها وضرباتها المـوجعة لأعماق حلف الــعـدوان بما يفضي لوقف العدوان ودحر الاحتلال ورفع الحصار بشكل كلي.



وجدد مجلس التلاحم الشعبي القبلي، الدعوة لكافة قبائل اليمن الأحرار إلى مواصلة النفـير العام ورفد جبهات الشرف بالمال والرجال حتى ينال الوطن كامل السيادة والحرية والاستقلال.



وبدورها باركت أحزاب اللقاء المشترك، العملية النوعية والاستراتيجية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في عمق العدو الإماراتي وأصابت أهدافها بدقة.



وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك في بيان، أن العملية المسددة في عمق دويلة الإمارات، تؤكد أن أي دولة تتحرك لاستهداف اليمن وانتهاك سيادته واستقلاله واحتلال جزره ونهب ثرواته لن تكون بمنأى عن الاستهداف ولا آمنة وسيطالها البأس اليماني مهما بعدت جغرافياً عن الحدود اليمنية.



وأكد البيان أن على قادة الإمارات إعادة حساباتهم وكف أيديهم عن اليمن، ما لم فالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير لهم بالمرصاد، ولن تكون هذه العملية الأخيرة في حال استمر العدو الإماراتي في مغامراته التي تخدم الأمريكي والإسرائيلي بالدرجة الأولى.



وأشارت أحزاب اللقاء المشترك، إلى أن الاقتصاد الإماراتي قائم على الاستقرار الأمني والسياسي، وطالما لم تتمكن الإمارات من حماية نفسها في هذه الضربة، لن تتمكن من ذلك فيما سيليها من عمليات سيكون لها الأثر البالغ على الإمارات سياسياً واقتصادياً.



وكان القوات المسلحة اليمنية كشفت مساء أمس الإثنين، عن تفاصيل العملية العسكرية النوعية "عملية إعصار اليمن" التي استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.