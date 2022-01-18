ايران تزيح الستار عن 55 منتجا نانويا متطوراً

برعاية مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري، وحضور سكرتير الهيئة الخاصة لتطوير تقنية النانو في ايران سعيد ساركار، تم يوم الاثنين إزاحة الستار عن 55 منتجا مطورا بتقنية النانو وذلك في معرض المنجزات النانوية في طهران الذي بدأ اعماله الاثنين ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.



وفيما يلي قائمة بالمنتجات النانوية التي أزيح الستار عنها في هذا المعرض:



المنتجات النانوية في قطاع الصحة:



1- عقار النانو لعلاج السرطان



2- مكمل غذائي لفيتامين د.



3- مكمل نانوي لامتصاص الكالسيوم



4- مكمل نانول للمنصة الشحمية (Liposomal platform)



5- نظام الميكروفلويد النانوي



6- عدة تحديد أنواع المخدرات



7- ملابس واقية من الموجة السينية الخفيفة بدون رصاص



8- الصندوق الأسود لسلسلة النقل البارد



9- كونتي (Conte)



المنتجات النانوية في مجال المياه والبيئة:



10- تطهير المياه المنزلية والصناعية



11- نظام تطهير ومعالجة مياه اتزان السفن



12- التحلية باستخدام نظام الغسيل الكهربائي الشمسي



13- إزالة المعادن الثقيلة من مياه الشرب بتقنية EC-EO



14- التطهير بطريقة الأوزون (حقن غاز الأوزون في محطات معالجة المياه)



15- جهاز معالجة المياه والصرف الصحي بفقاعات النانو



16- قطب الأكسدة



17- نظام إزالة الروائح الكريهة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي



المنتجات النانوية في قطاع الطاقة:



18- إزالة آثار الكبريت من دخان المازوت



19- دهان مقاوم للتآكل مع انتقال حرارة عالية



20- فلتر هواء مقاوم للحرارة



المنتجات النانوية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية:



21- آلة إنتاج الأوكسجين النانوي في البيوت الزجاجية (دفيئات) للزراعة المائية



22- تحسين جودة ومتانة أجنة القمح بتقنية البلازما



23. أكياس الفريزر لتخزين المواد الغذائية



المنتجات النانوية في قطاعي السيارات والنقل:



24- محفز الديزل



25- محفز ثلاثي للسيارة



26- غطاء سفلي لجسم السيارة



27- عازل (مانع تسرب) السيارات



28- جل مزيل الطلاء



29- رغوة البوليمر للسيارات الكهربائية



30- مركبات المطاط



31- مصابيح السيارة الكهربائية



32- تلميع السيارات



33- طلاء غير عاكس لمرايا المركبات الثقيلة



34- لاصق وسادة الفرامل



35- صنع الأجزاء الاستهلاكية لمحركات الطائرات



36- تغطية ريش ضاغط الهواء



37- طلاء جسم الطائرة



38- مواد نانوية ماصة للكربون



39- عنق خزان الحريق



المنتجات النانوية في قطاع الصناعة:



40- عبوات مضادة للتآكل للأجزاء المعدنية



41- إنتاج مركبات تعمل على تحسين الهياكل النانوية



42- الخالط الصناعي المستمر بالموجات فوق الصوتية



43- طلاء مضاد للماء



44- إنتاج صفيحة لتحويل الضوء إلى طاقة حرارية



45- مسحوق الصب الدقيق



46- ​​قطب لحام مضاد للماء



47- جهاز طلاء صلب



48- راتينج البولي يوريثين



49- نانو ورنيش ألمنيوم مضاد للتآكل



50- كاميرا حرارية يدوية



51- صب الطلاء النانوي



52- محول نانو لصدأ الحديد



53- فقاعات النانو لتحسين أداء مزارع السلمون



54- غطاء واقي مكون واحد



المنتجات النانوية في قطاع الهندسة المدنية والبناء:



55- غطاء عازل للحرارة