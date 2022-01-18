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الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 ساعة 10:22

ردا على خروقاتهم.. الجيش السوري يدك مواقع المسلحين بـ"خفض التصعيد"

ردا على خروقاتهم.. الجيش السوري يدك مواقع المسلحين بـ"خفض التصعيد"
وبيّن مصدر ميداني  أن وحدات الجيش العاملة بقطاع ريف حماة الشمالي الغربي، دكت بالمدفعية مواقع وتحركات للإرهابيين، بمحاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع ريف إدلب، نقاطاً للإرهابيين في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المصدر، أن الطيران الحربي الروسي، أغار على مواقع للإرهابيين في البارة بريف إدلب أيضاً.

ولفت المصدر إلى أن مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين»، اعتدت صباح أمس على نقاط للجيش بمحور المشاريع بسهل الغاب، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «خفض التصعيد»، وهو ما دفع الجيش للرد.
رقم : 974229
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