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الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 ساعة 11:58
مصدر عراقي لـ"إسلام تايمز":

البيت الشيعي سيدخل جلسة البرلمان العراقي موحداً

البيت الشيعي سيدخل جلسة البرلمان العراقي موحداً
وقال المصدر الذي تحدث لموقع "إسلام تايمز"، إن "البيت الشيعي بالإطار التنسيق والكتلة الصدر سيدخل جلسة مجلس النواب القادمة موحداً".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية وإيرانية متطابقة، أن الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، التقى بالسيد مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بمدينة النجف الأشرف وسط العراق.

وكتبت وكالة فارس للأنباء في تقرير عن لقاء قاآني والصدر أن الاجتماع جاء "لتوحيد" مواقف الجماعات السياسية الشيعية حتى يتمكن "التيار الصدري مع الإطار التنسيقي تشكيل كتلة موحدة داخل البرلمان العراقي".
 
رقم : 974247
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