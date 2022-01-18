البيت الشيعي سيدخل جلسة البرلمان العراقي موحداً

خاص (إسلام تايمز) - كشف مصدر عراقي مقرب من الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الشيعية في البرلمان العراقي، عن حصول تقارب كبير بين الاطار والكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر بعد مباحثات أخيرة جرت في بغداد والنجف على مدى الأيام الماضية.