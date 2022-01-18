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الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 ساعة 12:22

حماس تكشف تفاصيل زيارة وفدها للجزائر

حماس تكشف تفاصيل زيارة وفدها للجزائر
وقال د.القانوع أن وفد الحركة ممثلاً بالدكتور خليل الحية، وأ. حسام بدران وصلا أمس إلى الجزائر، حيث اجتمع وفد الحركة مع الأشقاء الجزائريين بحضور ممثل الحركة هناك محمد عثمان، موضحاً انه جرى الحديث عن سُبل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وسيعقد اجتماعاً آخر لاستكمال الحوارات.

وبين د. القانوع ان حركة حماس تقدر عالياً دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية واستضافتها الكريمة للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، مؤكدةً مجدداً جاهزية الحركة التامة والكاملة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعتبر ذلك موقفاً استراتيجياً ثابتاً لديها ولازماً في هذه المرحلة الخطرة التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.
مصدر : وكالات
رقم : 974252
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