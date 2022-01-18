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الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 ساعة 12:23

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات لمتظاهري النقب

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات لمتظاهري النقب
وعلى ما يبدو أن جولة التصعيد في الاعتقالات من قبل الشرطة والنيابة العامة في أوجها، وعليه تناشد لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الجميع للحضور إلى المحكمة خلال الأيام القادمة لمساندة المعتقلين وذويهم.

وتداولت المحاكم في بئر السبع، مساء الإثنين، في 33 ملف اعتقال تم إطلاق سراح 9 منهم، من بينهم 5 مع وقف التنفيذ تعتزم الشرطة الاستئناف عليها اليوم الثلاثاء.

وقال المحامي مروان أبو فريح، من مركز "عدالة" إن "ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في مراكز الشرطة والمعتقلات، ونرى بأن تمديد الاعتقالات يتم بعيدا عن كل رؤية قانونية".

وأضاف "تم تمديد اعتقال فتى بجيل الـ14 للمرة الثالثة، كما وتم تمديد اعتقال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة. وذلك بالإضافة إلى محاضر جلسات أشبه بنظام "النسخ واللصق"، والتأخير الكبير في إحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة بعد ساعات من الوقت المحدد في قرار تمديد الاعتقال.

وإلى جانب المداولات في ملفات الاعتقال، تظاهر العشرات من أهالي النقب قبالة المحكمة المركزية في بئر السبع للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي هبة النقب الجماهيرية.
مصدر : وكالات
رقم : 974253
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