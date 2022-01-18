الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 ساعة 15:25

الصحة الايرانية: 3653 إصابة و 18 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 3653 إصابة و 18 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 3653 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 227 ألفا و 849 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 306 أشخاص الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1395 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 68 ألفا و 983 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 18 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132.112 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 376 ألفا و 526 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 258 ألفا و 700 شخص الجرعة الثانية، وتلقى 13 مليونا و 144 ألفا و 426 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 126 مليونا و 779 ألفا و 652 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 43 مليونا و 589 ألفا و 652 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.
رقم : 974289
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
البيت الشيعي سيدخل جلسة البرلمان العراقي موحداً
البيت الشيعي سيدخل جلسة البرلمان العراقي موحداً
18 كانون الثاني 2022
إيران تبدأ بمحاكمة زعيم جماعة "الاحوازية" الارهابية
إيران تبدأ بمحاكمة زعيم جماعة "الاحوازية" الارهابية
18 كانون الثاني 2022
زيارة أمير عبد اللهیان إلى الصين.. النتائج والإنجازات
زيارة أمير عبد اللهیان إلى الصين.. النتائج والإنجازات
18 كانون الثاني 2022
الرعب من مدرسة سليماني
الرعب من مدرسة سليماني
18 كانون الثاني 2022
السعودية.. هجرة عكسية للشركات الأجنبية وخطط الأمير حبرٌ على ورق!
السعودية.. هجرة عكسية للشركات الأجنبية وخطط الأمير حبرٌ على ورق!
18 كانون الثاني 2022
الادميرال تنكسيري: مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري
الادميرال تنكسيري: مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري
18 كانون الثاني 2022
عضو بتحالف الفتح: الجنرال قاآني قدم معلومات خطيرة عن مؤامرة إقليمية تستهدف العراقيين
عضو بتحالف الفتح: الجنرال قاآني قدم معلومات خطيرة عن مؤامرة إقليمية تستهدف العراقيين
18 كانون الثاني 2022
تفاصيل عمليات القوات اليمنية في العمق الاماراتي على لسان العميد سريع
تفاصيل عمليات القوات اليمنية في العمق الاماراتي على لسان العميد سريع
17 كانون الثاني 2022
دعوة بوتين لرئيسي لزيارة موسكو.. خلفيات وأهداف
دعوة بوتين لرئيسي لزيارة موسكو.. خلفيات وأهداف
17 كانون الثاني 2022
كتاب يروي قصص من سجن جو لحظة استشهاد الحاج قاسم سليماني
كتاب يروي قصص من سجن جو لحظة استشهاد الحاج قاسم سليماني
17 كانون الثاني 2022
الخارجية الإيرانية: القضايا الهامة المتبقية في فيينا بحاجة لقرار سياسي
الخارجية الإيرانية: القضايا الهامة المتبقية في فيينا بحاجة لقرار سياسي
17 كانون الثاني 2022
بالفيديو: قائد فيلق القدس يزور ضريح الشهيد المهندس في النجف الأشرف
بالفيديو: قائد فيلق القدس يزور ضريح الشهيد المهندس في النجف الأشرف
17 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
زيارة أمير عبد اللهیان إلى الصين.. النتائج والإنجازات
الرعب من مدرسة سليماني
السعودية.. هجرة عكسية للشركات الأجنبية وخطط الأمير حبرٌ على ورق!