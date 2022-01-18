الصحة الايرانية: 3653 إصابة و 18 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 3653 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 227 ألفا و 849 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 306 أشخاص الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 1395 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 68 ألفا و 983 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 18 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132.112 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 376 ألفا و 526 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 258 ألفا و 700 شخص الجرعة الثانية، وتلقى 13 مليونا و 144 ألفا و 426 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 126 مليونا و 779 ألفا و 652 جرعة.



واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 43 مليونا و 589 ألفا و 652 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.