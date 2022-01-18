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الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 ساعة 16:34

النقل السورية تعلن إغلاق كافة الموانئ البحرية.. لهذا السبب؟

النقل السورية تعلن إغلاق كافة الموانئ البحرية.. لهذا السبب؟
وقاالت مديرية الأرصاد الجوية أن سوريا تتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات غربية وكتلة هوائية قطبية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وبحسب نشرة الأرصاد الصباحية ليوم الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها، ويستمر الجو بارداً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

وتتكاثف الغيوم المنخفضة بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر في تلك المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً ويمتد تدريجياً ليشمل أغلب المناطق خلال ساعات المساء، وثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1100 متر وممزوجاً دون ذلك ويستمر الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 85 كيلومتراً في الساعة بالمنطقة الساحلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.
رقم : 974297
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