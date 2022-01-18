إصابة جنديين 'إسرائيليين' بانفجار عبوة ناسفة شرق القدس

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجنديين أصيبا بجراح وصفت بالمتوسطة أثر انفجار عبوة ناسفة في قاعدة عسكرية بالقرب من ميشور أدوميم شرقي القدس.



وبين الاذاعة العبرية، أن الجنديين تم نقلهما للمشفى لتلقى العلاج.