الاحتلال يشكل مجموعات سرية لتنفيذ عمليات قتل ضد الفلسطينيين

وأكد اشتيوي إن المواجهة المباشرة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد للتصدي لاعتداءات المستوطنين وعربدتهم في الضفة.



وأشار إلى ان هناك دعوات متكررة من قبل المستوطنين لتنظيم مسيرات تجوب شوارع الضفة الرئيسية مثل حاجز حوارة وزعترة، قائلاً: إن "هناك جرأة كبيرة لدى المستوطنين في تنفيذ عمليات الاقتحامات والقتل في الضفة بسبب تغطية الاحتلال وحمايته".



ودعا اشتيوي، المواطنين الفلسطينيين إلى إغلاق كافة الشوارع الفلسطينية بوجه المستوطنين في الضفة ومنعهم من تنفيذ عمليات الاقتحامات المتكررة .



وطالب المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين من عربدة الاحتلال ومستوطنيه.