العراق.. الأعرجي يحدد مهلة زمنية للكشف عن المتورطين بجرائم أمنية

وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان، أنه "وفقاً لمقررات اجتماع مجلس الأمن الوطني الأخير، عقدت مستشارية الأمن القومي، اليوم، اجتماعا موسعا لقادة مجتمع الاستخبارات العراقي، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكيل جهاز المخابرات، ومدير أمن هيئة الحشد الشعبي".



وأضافت، أن "الاجتماع يأتي لمناقشة واقع الأمن في البلاد والحوادث الأمنية الأخيرة، وتحديد المسؤوليات الأمنية ومحاسبة المقصرين".



وشدد الأعرجي خلال الاجتماع، على العمل بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وفق مبدأ الثواب والعقاب، وأن تتولى الأجهزة المختصة تحديد مرتكبي الجرائم الأمنية التي تقلق المواطنين وتشوّه الوضع الأمني في العراق، وأن تكون الأجهزة الأمنية والاستخبارية على استعداد عالٍ، لمواجهة أي خروقات محتملة، وأن يبتعد رجال الاستخبارات عن الأجندات الحزبية والسياسية والولاءات، ويكون ولاؤهم للوطن والمواطن".



وتابعت أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حدد الأعرجي، مدة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية، مشددا على محاسبة المسؤولين الميدانيين في القواطع التي وقعت فيها الخروقات في حال عدم الكشف عن المتورطين، مؤكدا أن "لا تساهل في أمن البلد واحترام قوانينه".



وشهد الاجتماع أيضا، نقاشا مستفيضا حول تحديد ساحات العمل الاستخباري والأمني، حيث وجه الأعرجي، قيادة العمليات المشتركة بإجراء سلسلة اجتماعات مع القادة الميدانيين، للاطلاع على التصورات الميدانية من القادة الميدانيين أنفسهم".